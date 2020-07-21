Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 24 августа. Об этом сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— Мы знаем, что заседание будет 24 августа, на День независимости, когда украинцы будут отдыхать, а мы будем работать, — заявил он.

Кроме этого заседание должно состояться сегодня, 21 июля. Будет ли еще одно заседание между этими датами, Арахамия пока не знает.

— Я надеюсь, что нет, потому что будет трудно собрать зал, потому что если мы не знаем заранее дат, люди поедут в отпуска.

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Каникулы откладываются

17 июля, в последний день работы Верховной Рады, Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады на 21 июля.

Рада собирается на 12.00, чтобы доработать ряд важных вопросов.

Повестка дня заседания Рады 21 июля включая в себя 15 законопроектов и семь постановлений.