Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться 24 серпня. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.
– Ми знаємо, що засідання буде 24 серпня, на День незалежности, коли українці будуть відпочивати, а ми будемо працювати, – заявив він.
Окрім цього засідання має відбутися сьогодні, 21 липня. Чи буде ще одне засідання між цими датами, Арахамія поки не знає.
– Я сподіваюсь, що ні, бо буде важко зібрати зал, бо якщо ми не знаємо заздалегідь дати, люди поїдуть у відпустки.
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Канікули відкладаються
17 липня, в останній день роботи Верховної Ради, Дмитро Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання Ради на 21 липня.
Рада збирається на 12.00, аби доопрацювати низку важливих питань.
Порядок денний засідання Ради 21 липня включає у себе 15 законопроектів та сім постанов.
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