Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться 24 серпня. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Ми знаємо, що засідання буде 24 серпня, на День незалежности, коли українці будуть відпочивати, а ми будемо працювати, – заявив він.

Окрім цього засідання має відбутися сьогодні, 21 липня. Чи буде ще одне засідання між цими датами, Арахамія поки не знає.

– Я сподіваюсь, що ні, бо буде важко зібрати зал, бо якщо ми не знаємо заздалегідь дати, люди поїдуть у відпустки.

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