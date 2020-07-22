Максима Кривошу, который захватил автобус с пассажирами в Луцке, ждет длительный тюремный срок.
Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире одного телеканала.
По его словам, Кривошу обвиняют в террористическом акте и захвате заложников.
Читайте: Видео штурма автобуса в Луцке
— Дальше его ждет обычная судебная процедура. Он будет задержан… Очевидно, что это будет содержание под стражей без альтернативы, — сказал он.
Геращенко считает, что преступнику не дадут пожизненное заключение, потому в результате происшествия никто не погиб.
Он добавил, что Кривоше проведут психиатрическую экспертизу.
Захват заложников в Луцке
Около 9.00 21 июля вооруженный Максим Кривош захватил автобус с пассажирами в Луцке и угрожал его взорвать.
Он требовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали заявления о том, что они являются террористами в законе.
Также он требовал, чтобы президент Украины распространил ссылку на фильм Земляне 2005 года. Владимир Зеленский выполнил это требование.
Поссле разговора с президентом по телефону, он отпустил троих заложников — пожилую женщину, беременную женщину и ребенка.
В 21.40 начался штурм автобуса. Все 13 заложников были освобождены.