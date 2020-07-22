Максима Кривошу, який захопив автобус з пасажирами в Луцьку, чекає тривалий тюремний термін.
Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко в ефірі одного телеканалу.
За його словами, Кривошу звинувачують у терористичному акті та захопленні заручників.
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– Далі його чекає звичайна судова процедура. Він буде затриманий… Очевидно, що це буде утримання під вартою без альтернативи, – сказав він.
Геращенко вважає, що злочинцеві не дадуть довічне ув’язнення, тому в результаті події ніхто не загинув.
Він додав, що злочинцю проведуть психіатричну експертизу.
Захоплення заручників у Луцьку
Близько 9.00 21 липня озброєний Максим Кривош захопив автобус з пасажирами в Луцьку і погрожував його підірвати.
Він вимагав, щоб глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали заяви про те, що вони є терористами в законі.
Також він вимагав, щоб президент України поширив посилання на фільм Земляни 2005 року. Володимир Зеленський виконав цю вимогу.
Після розмови з президентом по телефону, він відпустив трьох заручників – літню жінку, вагітну жінку і дитину.
О 21.40 розпочався штурм автобуса. Всі 13 заручників були звільнені.