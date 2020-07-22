Место жительства детей до 14 лет разрешили регистрировать онлайн

Регистрировать или менять место жительства детей до 14 лет отныне можно в электронной форме.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров в среду на заседании.

Заявление на смену регистрации можно оставить на Едином госпортале электронных услуг в произвольной форме.

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— Целевой аудиторией этой услуги являются родители около шести млн детей, которым предоставляется возможность зарегистрировать или снять с регистрации места проживания своего ребенка без посещения Центра предоставления административных услуг, — пояснил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

Реализация этого постановления поможет избежать необходимости одновременного визита в ЦНАП обоих родителей.

Кабмин усиливает пожарной безопасности

Чиновники решили усилить техногенную и пожарную безопасность в Украине. Кабмин инициирует изменения в Кодекс об административных нарушениях, в котором предлагает установить штраф за препятствовании проверок госорганами.

Предлагают установить штраф в 17 тыс. грн за такое нарушение.