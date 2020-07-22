Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді встановити адміністративну відповідальність за перешкоджання у проведенні перевірок техногенної та пожежної безпеки.

На засіданні Кабміну схвалили проект закону, яким пропонують внести зміни у Кодекс України про адміністративні правопорушення.

За перешкоджання пропонується штрафувати на суму від 1 до 2 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (один неоподатковуваний мінімум становить 17 грн. – Ред.).

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За ті ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адмінстягнення, пропонується штрафувати на суму від 2 до 3 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Кабмін продовжив карантин

За продовження карантину в Україні проголосували на засіданні Кабінету міністрів 22 липня.

Постанову, яку розробило Міністерство охорони здоров’я, ухвалили з доопрацюванням в один день. Уточнення у постанову внесуть Міністерство культури та Міністерство реінтеграції.

Адаптивний карантин у Країні діятиме до 31 серпня 2020 року.