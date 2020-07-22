Карантин в Украине продлили до 31 августа
За продление карантина в Украине до 31 августа 2020 года проголосовали на заседании Кабинета министров 22 июля.
Постановление, которое разработало Министерство здравоохранения, приняли с доработкой в один день.
— Адаптивный карантин позволяет контролировать уровень заболевания коронавирусом и недопущения вспышек инфекции в регионах, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Доработать постановление попросил Минкульт и Министерство реинтеграции.
Новое постановление Кабмина разделит области Украины по уровню опасности на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.
— Регионы, которые находятся в зеленой зоне постоянно — не требуют вмешательства. Желтый — это такая буферная зона. Оранжевая и красная зоны — там есть проблемы, — сказал глава Минздрава Максим Степанов.
Уровень будет устанавливаться автоматической системой и утверждаться комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Мониторинг уровня опасности будут проводить по следующим показателям:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;
- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тыс. населения в течение недели;
- коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
- показатель динамики роста случаев Covid-19 более 10%.
Какие ограничения действуют в зеленой зоне
Действуют следующие правила:
- в общественных зданиях — маска или респиратор;
- проведение массовых мероприятий — не более чем один человек на 5 кв. м;
- проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах с наполненностью 50%;
- перевозки пассажиров — только в пределах сидячих мест;
— Регионы, которые постоянно находятся в зеленой зоне, не требуют вмешательства или усиления противоэпидемических мероприятий на национальном уровне. Если индикаторы меняются пять дней подряд, то регион или отдельная административно-территориальная единица переходит в желтую, оранжевую или красную зону, — пояснил глава Минздрава.
Коронавирус в Украине
22 июля в Украине зафиксировано более 60 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки обнаружили 829 новых пациентов.
Излечилось с начала пандемии 33172 человека. По данным Минздрава, умерли от осложнений 1 534 пациента.
В Украине среди всех больных коронавирусом — 225 беременных женщин, из них госпитализированы 41%.
Карантин в Украине продолжается 133 день. Его ввели в марте из-за мировой пандемии коронавируса.