За продление карантина в Украине до 31 августа 2020 года проголосовали на заседании Кабинета министров 22 июля.

Постановление, которое разработало Министерство здравоохранения, приняли с доработкой в один день.

— Адаптивный карантин позволяет контролировать уровень заболевания коронавирусом и недопущения вспышек инфекции в регионах, — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Доработать постановление попросил Минкульт и Министерство реинтеграции.

Новое постановление Кабмина разделит области Украины по уровню опасности на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

— Регионы, которые находятся в зеленой зоне постоянно — не требуют вмешательства. Желтый — это такая буферная зона. Оранжевая и красная зоны — там есть проблемы, — сказал глава Минздрава Максим Степанов.

Уровень будет устанавливаться автоматической системой и утверждаться комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Мониторинг уровня опасности будут проводить по следующим показателям:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тыс. населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

показатель динамики роста случаев Covid-19 более 10%.

Какие ограничения действуют в зеленой зоне

Действуют следующие правила:

в общественных зданиях — маска или респиратор;

проведение массовых мероприятий — не более чем один человек на 5 кв. м;

проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах с наполненностью 50%;

перевозки пассажиров — только в пределах сидячих мест;

— Регионы, которые постоянно находятся в зеленой зоне, не требуют вмешательства или усиления противоэпидемических мероприятий на национальном уровне. Если индикаторы меняются пять дней подряд, то регион или отдельная административно-территориальная единица переходит в желтую, оранжевую или красную зону, — пояснил глава Минздрава.

Коронавирус в Украине

22 июля в Украине зафиксировано более 60 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки обнаружили 829 новых пациентов.

Излечилось с начала пандемии 33172 человека. По данным Минздрава, умерли от осложнений 1 534 пациента.

В Украине среди всех больных коронавирусом — 225 беременных женщин, из них госпитализированы 41%.

Карантин в Украине продолжается 133 день. Его ввели в марте из-за мировой пандемии коронавируса.

Источник : Правительственный портал

