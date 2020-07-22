На заседании Кабмина 22 июля планируется рассмотрение вопроса о продлении адаптивного карантина в Украине.

Глава Минздрава Максим Степанов говорил, что готовится проект постановления и назвал сроки – еще на месяц.

При этом президент Владимир Зеленский призывал ограничиться одним месяцем, потому что люди уже устали от карантина.

Правительство также готовится разделить регионы разделены на четыре зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную, где будут действовать четкие критерии по ограничениям.

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То есть запреты будут вводить в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином населенном пункте.

Кроме того, Кабинет министров в среду планирует утвердить ООО Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины поставщиком “последней надежды” (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года как победителя конкурса.

Ситуация ухудшается — за сутки 829 новых больных. В целом коронавирус обнаружили в 60 995 украинцев.

Выздоровели с начала эпидемии 33 172 пациента, а умерли от осложнений 1 534 человека.

Наибольшее количество случаев за сутки — в Киеве (132), Львовской области (124) и Ивано-Франковской (78).