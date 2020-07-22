На засіданні Кабміну 22 липня планується розгляд питання про продовження адаптивного карантину в Україні.

Глава МОЗ Максим Степанов говорив, що готується проект постанови і назвав терміни – ще на місяць.

Водночас президент Володимир Зеленський закликав обмежитися одним місяцем, тому що люди вже втомилися від карантину.

Уряд також готується розділити регіони розділені на чотири зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону, де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень.

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Тобто заборони вводитимуть в залежності від епідемічної ситуації в тому чи іншому населеному пункті.

Крім того, Кабінет міністрів у середу планує затвердити ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України постачальником “останньої надії” (ПОН) на ринку природного газу для населення терміном на три роки як переможця конкурсу.

Ситуація погіршується – за добу 829 нових хворих. Загалом коронавірус виявили у 60 995 українців.

Одужали з початку епідемії 33 172 пацієнти, а померли від ускладнень 1 534 людини.

Найбільша кількість випадків за добу – у Києві (132), Львівській області (124) та на Івано-Франківщині (78).