Президент Владимир Зеленский поступил правильно, записав видеообращение по требованию луцкого террориста, захватившего 21 июля автобус с 13 заложниками, заявил в эфире одного из телеканалов заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его мнению, другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста, то есть могли быть жертвы.

Геращенко рассказал, что его личность установили за 15 минут, но не объявляли, чтобы сам террорист не узнал об этом.

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По его словам, эксперты проанализировали книгу Максима Кривоша и составили психологический портрет, и этого было достаточно, чтобы оценить реальность угрозы со стороны этого человека.

– Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать было нельзя, – отметил Геращенко.

Что будет с луцким террористом

Максиму Кривоше, который 21 июля захватил автобус с пассажирами в Луцке, грозит длительный тюремный срок, поскольку его обвиняют в террористическом акте и захвате заложников.

В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы.

Но пожизненного заключения, скорее всего, не будет, потому что никто из заложников не погиб.

Кривоша также ожидает психиатрическая экспертиза.