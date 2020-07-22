Президент Владимир Зеленский поступил правильно, записав видеообращение по требованию луцкого террориста, захватившего 21 июля автобус с 13 заложниками, заявил в эфире одного из телеканалов заместитель главы МВД Антон Геращенко.
По его мнению, другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста, то есть могли быть жертвы.
Геращенко рассказал, что его личность установили за 15 минут, но не объявляли, чтобы сам террорист не узнал об этом.
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По его словам, эксперты проанализировали книгу Максима Кривоша и составили психологический портрет, и этого было достаточно, чтобы оценить реальность угрозы со стороны этого человека.
– Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать было нельзя, – отметил Геращенко.
Что будет с луцким террористом
Максиму Кривоше, который 21 июля захватил автобус с пассажирами в Луцке, грозит длительный тюремный срок, поскольку его обвиняют в террористическом акте и захвате заложников.
В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы.
Но пожизненного заключения, скорее всего, не будет, потому что никто из заложников не погиб.
Кривоша также ожидает психиатрическая экспертиза.