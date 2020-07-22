Президент Володимир Зеленський вчинив правильно, записавши відеозвернення на вимогу луцького терориста, який захопив 21 липня автобус з 13 заручниками, заявив в ефірі одного з телеканалів заступник глави МВС Антон Геращенко.

На його думку, інші дії могли призвести до неконтрольованої агресії терориста, тобто могли бути жертви.

Геращенко розповів, що його особу встановили за 15 хвилин, але не оголошували, щоб сам терорист не дізнався про це.

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За його словами, експерти проаналізували книгу Максима Кривоша і склали психологічний портрет, і цього було досить, щоб оцінити реальність загрози з боку цієї людини.

– Він ледь не вбив нашого першого заступника начальника поліції Євгена Коваля. Тому ризикувати не можна було, – зазначив Геращенко.

Що буде з луцьким терористом

Максиму Кривоші, який 21 липня захопив автобус з пасажирами в Луцьку, загрожує тривалий тюремний термін, оскільки його звинувачують в терористичному акті і захопленні заручників.

Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи.

Але довічного ув’язнення, швидше за все, не буде, тому що ніхто із заручників не загинув.

Кривоша також очікує психіатрична експертиза.