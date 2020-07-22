Удаленная работа в Украине - мнения и оценки бизнеса

Карантинный кризис в Украине оставил заметный след на всех сферах жизни людей — тяжелая ситуация задела как работников, так и владельцев бизнесов.
В конце марта Верховная Рада приняла закон, в котором предусмотрены изменения в трудовые отношения во время карантина и обозначено понятие дистанционной или удаленной работы.
Факты ICTV пообщались с представителями двух крупных компаний и узнали о перспективах и недостатках удаленной работы в Украине.
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Удаленная работа как приоритет
Руководитель сервиса электронного документооборота Вчасно Антон Скоков поделился, что компания полностью перешла на удаленный режим работы уже через неделю после начала карантина.
— Несколько дней назад у нас состоялась встреча с директорами, где было принято решение о полном переходе на работу из дома. Иногда, возможно, мы будем выходить в офисы, но только при большой необходимости.
Антон Скоков добавил, что карантин внес ряд коррективов в условия труда, поэтому наиболее выгодным вариантом станет гибридная форма с преобладанием на удаленную работу.
Он отметил, что офисы компании Вчасно будут модернизированы.
— Сейчас мы планируем сделать более удобные и безопасные зоны для групповой офисной работы. Однако большинство сотрудников будут работать удаленно – именно сейчас это приоритет компании.
Сам Антон Скоков поделился, что уже привык работать удаленно, однако время от времени будет организовывать встречи с командой. В условиях адаптивного карантина одной встречи в месяц будет достаточно.
Кризис всегда подталкивает к изменениям
Основатель Kan Development Игорь Никонов считает, что компании, которые занимаются творческими проектами, должны работать в коллективах.
— Качественная работа в коллективе, где есть хоть капля творческого подхода, просто невозможна с удаленной работой. Иначе ты не создашь ничего нового. Все большое создается в коллективе.
Игорь Никонов заверил, что вне офиса возможна рутинная работа, которая связана с обслуживанием конкретных процессов.
— Если создаешь – всегда должен присутствовать коллективный разум.
Сейчас работа сотрудников Kan Development почти полностью восстановилась, однако с рядом изменений.
Так, во избежание большого скопления людей был переформирован график, все члены команды работают в масках, при необходимости компания бесплатно тестирует работников на Covid-19.
Плюсом кризиса Игорь Никонов считает толчок к качественным изменениям.
— Элементарная передача документов (например, собрание виз) – до карантина это все выполнялось с большим количеством контактов, сейчас мы все можем передать онлайн. Это очень ускорило и улучшило качество работы.
Он также отметил, что руководителям больших коллективов стоит следить за работой своих подопечных, напоминать о принципах компании и поддерживать в сложную минуту.
— Я являюсь сторонником консервативных взглядов: в офисе должен сидеть начальник, который видит весь рабочий процесс как на ладони. Работник должен знать, что за ним следят. Это очень дисциплинирует людей.
В завершение Игорь Никонов заверил, что людям даже на карантине нужно выходить из дома, поскольку от постоянной дистанционной работы можно “сойти с ума”.
Для того, чтобы негативные последствия кризиса Covid-19 были менее ощутимыми, в работе всегда следует выбирать стабильность и надежность. Тогда работа, независимо от того, полная или офисная, обязательно будет результативной.
Наташа Тарчевская