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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Вынужденная мера или спасательный круг? Бизнесмены о перспективах удаленной работы

Карантинный кризис в Украине оставил заметный след на всех сферах жизни людей — тяжелая ситуация задела как работников, так и владельцев бизнесов.

В конце марта Верховная Рада приняла закон, в котором предусмотрены изменения в трудовые отношения во время карантина и обозначено понятие дистанционной или удаленной работы.

Факты ICTV пообщались с представителями двух крупных компаний и узнали о перспективах и недостатках удаленной работы в Украине.

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Удаленная работа как приоритет

Руководитель сервиса электронного документооборота Вчасно Антон Скоков поделился, что компания полностью перешла на удаленный режим работы уже через неделю после начала карантина.

Удаленная работа в Украине - мнения и оценки бизнеса

— Несколько дней назад у нас состоялась встреча с директорами, где было принято решение о полном переходе на работу из дома. Иногда, возможно, мы будем выходить в офисы, но только при большой необходимости.

Антон Скоков добавил, что карантин внес ряд коррективов в условия труда, поэтому наиболее выгодным вариантом станет гибридная форма с преобладанием на удаленную работу.

Он отметил, что офисы компании Вчасно будут модернизированы.

— Сейчас мы планируем сделать более удобные и безопасные зоны для групповой офисной работы. Однако большинство сотрудников будут работать удаленно – именно сейчас это приоритет компании.

Сам Антон Скоков поделился, что уже привык работать удаленно, однако время от времени будет организовывать встречи с командой. В условиях адаптивного карантина одной встречи в месяц будет достаточно.

Кризис всегда подталкивает к изменениям

Основатель Kan Development Игорь Никонов считает, что компании, которые занимаются творческими проектами, должны работать в коллективах.

— Качественная работа в коллективе, где есть хоть капля творческого подхода, просто невозможна с удаленной работой. Иначе ты не создашь ничего нового. Все большое создается в коллективе.

Игорь Никонов заверил, что вне офиса возможна рутинная работа, которая связана с обслуживанием конкретных процессов.

Удаленная работа в Украине - мнения и оценки бизнеса

— Если создаешь – всегда должен присутствовать коллективный разум.

Сейчас работа сотрудников Kan Development почти полностью восстановилась, однако с рядом изменений.

Так, во избежание большого скопления людей был переформирован график, все члены команды работают в масках, при необходимости компания бесплатно тестирует работников на Covid-19.

Плюсом кризиса Игорь Никонов считает толчок к качественным изменениям.

— Элементарная передача документов (например, собрание виз) – до карантина это все выполнялось с большим количеством контактов, сейчас мы все можем передать онлайн. Это очень ускорило и улучшило качество работы.

Он также отметил, что руководителям больших коллективов стоит следить за работой своих подопечных, напоминать о принципах компании и поддерживать в сложную минуту.

— Я являюсь сторонником консервативных взглядов: в офисе должен сидеть начальник, который видит весь рабочий процесс как на ладони. Работник должен знать, что за ним следят. Это очень дисциплинирует людей.

В завершение Игорь Никонов заверил, что людям даже на карантине нужно выходить из дома, поскольку от постоянной дистанционной работы можно “сойти с ума”.

Для того, чтобы негативные последствия кризиса Covid-19 были менее ощутимыми, в работе всегда следует выбирать стабильность и надежность. Тогда работа, независимо от того, полная или офисная, обязательно будет результативной.

Наташа Тарчевская

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