Віддалена робота в Україні - думки та оцінки бізнесу

Карантинна криза в Україні залишила помітний слід чи не на усіх сферах життя людей – важка ситуація зачепила як працівників, так і власників бізнесів.

Наприкінці березня Верховна Рада ухвалила закон, де передбачено зміни в трудові відносини під час карантину та окреслено поняття дистанційної або ж віддаленої роботи.

Факти ICTV поспілкувалися із представниками двох великих компаній та дізналися про перспективи та недоліки віддаленої роботи в Україні.

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Віддалена робота як пріоритет

Керівник сервісу електронного документообігу Вчасно Антон Скоков поділився, що компанія повністю перейшла на віддалений режим роботи вже за тиждень після початку карантину.

– Декілька днів тому у нас відбулася зустріч із директорами, де було ухвалено рішення про повний перехід на роботу з дому. Інколи, можливо, ми будемо виходити в офіси, але лише за великої необхідності.

Антон Скоков додав, що карантин вніс низку корективів в умови праці, тому найбільш вигідним варіантом стане гібридна форма з перевагою на віддалену роботу.

Він зауважив, що офіси компанії Вчасно будуть модернізовані.

– Зараз ми плануємо зробити більш зручні та безпечні зони для групової офісної праці. Однак більшість співробітників працюватимуть віддалено – саме зараз це пріоритет компанії.

Сам Антон Скоков поділився, що звик працювати віддалено, однак час від часу організовуватиме зустрічі з командою. В умовах адаптивного карантину однієї зустрічі на місяць буде достатньо.

Криза завжди підштовхує до змін

Засновник Kan Development Ігор Ніконов вважає, що компанії, які займаються творчими проектами, повинні працювати у колективах.

– Якісна робота у колективі, де є бодай крапля творчого підходу, просто неможлива із віддаленою роботою. Інакше ти не створиш нічого нового. Усе велике створюється у колективі.

Ігор Ніконов запевнив, що поза офісом можлива рутинна робота, яка пов’язана із обслуговуванням конкретних процесів.

– Якщо створюєш – завжди повинен бути присутній колективний розум.

Наразі робота працівників Kan Development майже повністю відновилася, однак із низкою змін.

Так, для уникнення великого скупчення людей було переформовано графік, всі члени команди працюють у масках, за необхідності компанія безкоштовно тестує працівників на Covid-19.

Плюсом кризи Ігор Ніконов вважає поштовх до якісних змін.

– Елементарна передача документів (наприклад, щодо зібрання віз) – до карантину це все виконувалося з великою кількістю контактів, зараз ми все можемо передати онлайн. Це дуже пришвидшило та поліпшило якість роботи.

Він також зауважив, що керівникам великих колективів варто стежити за роботою своїх підопічних, нагадувати про принципи компанії та підтримувати у складну хвилину.

– Я є прихильником консервативних поглядів: в офісі має сидіти начальник, який бачить весь робочий процес як на долоні. Працівник має знати, що за ним стежать. Це дуже дисциплінує людей.

На завершення Ігор Ніконов запевнив, що людям навіть на карантині потрібно виходити з дому, оскільки від постійної дистанційної роботи можна “з’їхати з глузду”.

Для того, аби негативні наслідки кризи Covid-19 були менш відчутними, у роботі завжди варто обирати стабільність та надійність. Тоді робота, незалежно від того, дистанційна чи офісна, обов’язково буде результативною.

Наталка Тарчевська