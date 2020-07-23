МВФ — ключевой партнер, НБУ полностью выполнит взятые обязательства — Шевченко

Вчера глава НБУ Кирилл Шевченко вместе с заместителями провел первую встречу с представителями МВФ — главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар, постоянным представителем МВФ в Украине Йост Люнгманом и заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкован, сообщает пресс-служба Нацбанка.

— МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Национального банка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя Меморандумом об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок, — отметил председатель Национального банка.

В частности, глава центробанка подчеркнул, что, как и для МВФ, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве с Украиной, для него одним из приоритетов является уменьшение объема неработающих кредитов, которые сегодня обременяют банковскую систему, в том числе балансы государственных банков. Ведь оздоровления балансов банков поможет оживить кредитование, что будет способствовать более быстрому восстановлению экономики.

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Представители Международного валютного фонда отметили, что во многом именно взвешенной политике Национального банка Украины обязан макроэкономической стабилизацией последнего пятилетия, и это было бы невозможным без независимости центробанка.

Со своей стороны глава НБУ заверил представителей международной организации, что глубоко уважает независимость Национального банка.

— НБУ получил институциональную независимость в 2015 году именно для того, чтобы мы имели возможность выполнять наш мандат и благодаря этому повышать благосостояние украинцев, — отметил он.

Стороны обсудили также текущее состояние сотрудничества в рамках Меморандума между Украиной и МВФ и обменялись взглядами относительно вызовов, которые стоят перед украинской и мировой финансовой системой в контексте коронакризиса.

Напомним, ранее мы писали про дешевые кредиты и макроэкономическую стабильность.

Источник: Минфин