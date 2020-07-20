20 июля президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Нацбанка Кирилла Шевченко. Во время представления руководитель НБУ назвал приоритеты в работе банка, а президент озвучил, чего ожидает от нового человека на этой должности.

Представление прошло 20 июля в Киеве.

Главные тезисы нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко

НБУ должен сохранить политику снижения учетной ставки, это создаст более дешевые кредиты для потребителей.

Нацбанк должен ограничить использование ценных бумаг банками для стимулирования кредитования.

Одним из приоритетов банка остается макроэкономическая стабильность финансового сектора.

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В то же время Владимир Зеленский озвучил свои ожидания от нового главы Нацбанка. По его словам, он должен действовать только в интересах Украины.

— Вы должны действовать независимо, исключительно в интересах Украины, экономической стабильности и благополучия наших граждан, — сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, Зеленский подчеркнул о необходимости сотрудничества Украины с МВФ и Всемирным банком.

Назначение Кирилла Шевченко главой НБУ

После ухода Якова Смолия с должности главы Нацбанка новый руководителем структуры стал Кирилл Шевченко.

Его кандидатуру выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. Верховная Рада 332 голосами поддержала эту кадровую инициативу.

Шевченко раньше работал топ-менеджером Укргазбанка и возглавлял Государственное ипотечное учреждение Кабмина Украины.

В МВФ позитивно отреагировали на назначение нового главы НБУ и пожелали ему удачи.