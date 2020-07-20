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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Дешевые кредиты и макроэкономическая стабильность — Шевченко о приоритетах НБУ

20 июля президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Нацбанка Кирилла Шевченко. Во время представления руководитель НБУ назвал приоритеты в работе банка, а президент озвучил, чего ожидает от нового человека на этой должности.

Представление прошло 20 июля в Киеве.

Главные тезисы нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко

  • НБУ должен сохранить политику снижения учетной ставки, это создаст более дешевые кредиты для потребителей.
  • Нацбанк должен ограничить использование ценных бумаг банками для стимулирования кредитования.
  • Одним из приоритетов банка остается макроэкономическая стабильность финансового сектора.

Читайте: Кирилл Шевченко — биография главы НБУ

В то же время Владимир Зеленский озвучил свои ожидания от нового главы Нацбанка. По его словам, он должен действовать только в интересах Украины.

— Вы должны действовать независимо, исключительно в интересах Украины, экономической стабильности и благополучия наших граждан, — сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, Зеленский подчеркнул о необходимости сотрудничества Украины с МВФ и Всемирным банком.

Назначение Кирилла Шевченко главой НБУ

После ухода Якова Смолия с должности главы Нацбанка новый руководителем структуры стал Кирилл Шевченко.

Его кандидатуру выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. Верховная Рада 332 голосами поддержала эту кадровую инициативу.

Шевченко раньше работал топ-менеджером Укргазбанка и возглавлял Государственное ипотечное учреждение Кабмина Украины.

В МВФ позитивно отреагировали на назначение нового главы НБУ и пожелали ему удачи.

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