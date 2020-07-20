20 июля президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Нацбанка Кирилла Шевченко. Во время представления руководитель НБУ назвал приоритеты в работе банка, а президент озвучил, чего ожидает от нового человека на этой должности.
Представление прошло 20 июля в Киеве.
Главные тезисы нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко
- НБУ должен сохранить политику снижения учетной ставки, это создаст более дешевые кредиты для потребителей.
- Нацбанк должен ограничить использование ценных бумаг банками для стимулирования кредитования.
- Одним из приоритетов банка остается макроэкономическая стабильность финансового сектора.
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В то же время Владимир Зеленский озвучил свои ожидания от нового главы Нацбанка. По его словам, он должен действовать только в интересах Украины.
— Вы должны действовать независимо, исключительно в интересах Украины, экономической стабильности и благополучия наших граждан, — сказал Владимир Зеленский.
Кроме того, Зеленский подчеркнул о необходимости сотрудничества Украины с МВФ и Всемирным банком.
Назначение Кирилла Шевченко главой НБУ
После ухода Якова Смолия с должности главы Нацбанка новый руководителем структуры стал Кирилл Шевченко.
Его кандидатуру выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. Верховная Рада 332 голосами поддержала эту кадровую инициативу.
Шевченко раньше работал топ-менеджером Укргазбанка и возглавлял Государственное ипотечное учреждение Кабмина Украины.
В МВФ позитивно отреагировали на назначение нового главы НБУ и пожелали ему удачи.