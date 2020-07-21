Эпопея с назначением нового главы Нацбанка в Украине достаточно быстро подошла к концу. Отставка Якова Смолия была громкой. В первую очередь, из-за его заявления о политическом давлении. А вот выбор преемника наоборот прошел без лишнего шума.

Регулятор возглавил Кирилл Шевченко, до этого руководивший государственным Укргазбанком. Чего же ждать от него на новом посту?

Чьих будете?

Целый год президентства Владимира Зеленского Нацбанком руководил Яков Смолий – доставшийся ему еще от предшественника Петра Порошенко. Если говорить о том, что регулятор должен сохранять независимость от исполнительной власти – то такая ситуация вполне нормальна. Более того, так должно быть – Нацбанк не должен зависеть от смены политиков. Но для Украины это было очень необычно. По нашей традиции – у каждого президента всегда есть свой глава Нацбанка.

— При каждом новом президенте Украины менялся руководитель Нацбанка. Так, что изменения были неизбежны. Смолий — член команды Валерии Гонтаревой, а значит и Петра Порошенко. Замена такого главы Нацбанка это на самом деле эхо политических игр, которые до сих пор продолжаются между командами Порошенко и Зеленского, — говорит политолог Владимир Фесенко.

Но обставил свой уход Смолий очень громко. Увольнение по собственному желанию он мотивировал системным политическим давлением. Якобы на встречах в высших эшелонах власти от него постоянно требовали ослабить гривну и запустить печатный станок, под Нацбанком собирали митинги, даже домой гробы и венки привозили.

Такие громкие заявления – это совет политических патронов, которые нынче находятся в оппозиции, или личная инициатива Смолия – вопрос не первой важности. Куда важнее то, что такой фон отставки сразу насторожил, как западных кредиторов, так и украинское общество.

Список возможных кандидатов на должность главы НБУ, обсуждаемый в прессе, был очень длинным. Кого только не сватали в руководители регулятора – и экс-министра экономики Тимофея Милованова, и главу парламентского комитета по вопросам финансов Данила Гетьманцева, и главу совета НБУ Богдана Данилишина, и даже известных на Западе экономистов Сергея Гуриева и Юрия Городниченко.

Но это, скорее всего, была дымовая завеса, никакого настоящего кастинга не было. Источники Факты ICTV говорят, что Шевченко изначально был главным фаворитом.

Эксперты называют его фигурой равноудаленной от групп влияния, а главное понятной и Офису президента, и МВФ.

— Из всех кандидатур, которые были в том шорт-листе, это максимально равноудаленная кандидатура от различных групп влияния. Он достаточно опытный человек, человек с определенным бэкграундом, профессионал, — отмечает политолог Игорь Рейтерович.

Шевченко – действительно банкир со стажем. Не чужд он и отечественной политике – был советником Юлии Тимошенко, в ее бытность премьером, то есть знает толк в аппаратной игре. Его работу в Укргазбанке принято считать историей успеха. После его прихода банк переориентировался на кредитование объектов альтернативной энергетики и присоединился к сети зеленых банков Green Banking Network. Кроме того, Укргазбанк — один из немногих банков на рынке, который за предыдущие несколько лет более чем вдвое нарастил портфель займов.

Можно ли считать Шевченко в будущем независимым главой НБУ? Будет видно по делам. Эксперты, во мнениях расходятся.

— На сегодняшний день, конечно, он больше пропрезидентский, роль Зеленского здесь является определяющей. Запад на это отреагировал спокойно, но Запад будет смотреть по его шагам, — отмечает Рейтерович.

— Шевченко — нейтральная кандидатура, именно эта нейтральность дает предпосылки для сохранения хотя бы относительной независимости НБУ, — полагает Фесенко.

А вот финансовый аналитик Сергей Фурса уверен, что о независимости Нацбанка теперь точно можно будет забыть:

— В чем основная проблема с Кириллом Шевченко? Вопрос не лично в нем. Это не вопрос персоналий. Главное то, что он, очевидно, будет зависимым кандидатом. А значит, политика НБУ изменится. Значит, желания Офиса президента будут в приоритете.

Здравствуй, доллар по 30?

Главный вопрос к Шевченко – что будет с курсом? После заявлений Смолия его преемника априори воспринимают, как человека, который может способствовать падению национальной валюты. Подливал масла в огонь и сам президент. Например, Зеленский заявил, что курс гривны должен соответствовать тому, который заложен в госбюджете 2020 года — 30 грн за доллар.

На самом деле падение гривны мы наблюдаем уже две недели. С момента отставки Смолия гривна подешевела уже на 75 копеек по отношению к доллару — с 26,88 грн за доллар до 27,63 (цена продажи 20 июля). Шевченко называет такие колебания нормальными и не видит основания для вмешательства в ситуацию на валютном рынке.

Эксперты прогнозируют, что за полгода курс дотянется до 30 грн за доллар, как того и хотел Зеленский, но массового запуска печатного станка не будет.

— Скорее всего, курс гривны подтянут к плановому, который указан в законе о бюджете, это где-то на уровне 29-30 грн за доллар. Может быть управляемая эмиссия, в ограниченных масштабах. Для того, чтобы стимулировать экономику, чтобы немножко оживить кредитный рынок, — прогнозирует Фесенко.

Девальвация действительно может увеличить поступления в госбюджет от импорта, а также от этого выиграют экспортеры, которые получают валютную выручку. Но вот, те, чьи доходы в гривне, а таких в Украине абсолютное большинство, наоборот потеряют.

В девальвации очень заинтересовано и правительство, которому нужно найти средства для финансирования огромного дефицита госбюджета в почти 300 млрд гривен.

— Мы увидим и стандартную девальвацию, и привычно высокую инфляцию. Нацбанк будет решать проблемы Минфина с бюджетом и президента с рейтингом, — констатирует Фурса.

Сам Шевченко обещает сохранять независимость НБУ, продолжать сотрудничество с международными организациями и расширять кредитование бизнеса, через продолжение снижения учетной ставки, и стимулирование банков. Последнее – прямое выполнение программы действующей власти.

Из амбициозных задач – Шевченко обещает за пять лет превратить Украину в финансовый хаб:

— Я верю, что за пять лет Украина реально может стать региональным финансовым хабом, куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира.

Но будет ли у него эти пять лет – большой вопрос. Учитывая традицию украинских президентов с назначением своего главы Нацбанка. Из первых задач Шевченко – расчистка правления НБУ от старых кадров. В первую очередь, влиятельной замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой – еще одной представительницы команды Гонтаревой.

Показательно, что на фото после представления Зеленским нового главы в Нацбанке — нет ни одного действующего члена правления НБУ. Все они приходили с предыдущей властью и теперь, скорее всего, уйдут. Так что мыслить долгосрочными перспективами, пока в Украине, к сожалению, не приходится.

Валерий Литонинский