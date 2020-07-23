МВФ — ключовий партнер, НБУ повністю виконає взяті зобов’язання – Шевченко

Вчора глава НБУ Кирило Шевченко разом із заступниками провів першу зустріч із представниками МВФ – головою місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар, постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом та заступником виконавчого директора МВФ Владиславом Рашкованом, повідомляє прес-служба Нацбанку.

– МВФ був, є і буде ключовим стратегічним партнером України в цілому та Національного банку зокрема. Тому повне та успішне виконання програми співпраці з МВФ є моїм пріоритетом. Можу запевнити, що всі зобов’язання, які Національний банк взяв на себе за Меморандумом про економічну та фінансову політику, будуть виконані повністю та вчасно, — наголосив голова Національного банку.

Зокрема, очільник центробанку підкреслив, що, як і для МВФ, відповідно до Меморандуму про співпрацю з Україною, для нього одним із пріоритетів є зменшення обсягу непрацюючих кредитів, які сьогодні обтяжують банківську систему, у тому числі баланси державних банків. Адже оздоровлення балансів банків допоможе пожвавити кредитування, що сприятиме швидшому відновленню економіки.

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Представники Міжнародного валютного фонду зазначили, що значною мірою саме виваженій політиці Національного банку Україна завдячує макроекономічною стабілізацією останнього п’ятиріччя, і це було б неможливим без незалежності центробанку.

Зі свого боку голова НБУ запевнив представників міжнародної організації, що глибоко поважає незалежність Національного банку.

– НБУ здобув інституційну незалежність у 2015 році саме для того, щоб ми мали можливість виконувати наш мандат та завдяки цьому підвищувати добробут українців, – зазначив він.

Сторони обговорили також поточний стан співпраці в межах Меморандуму між Україною та МВФ та обмінялися поглядами щодо викликів, які стоять перед українською та світовою фінансовою системою в контексті коронакризи.

Нагадаємо, раніше ми писали про дешеві кредити та макроекономічну стабільність.

Джерело: Мінфін