Штраф до 85 тыс. грн: Раде предложили ввести наказание за пропаганду гомосексуализма

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма в Украине.

Авторами проекта закона №3917 выступили народные депутаты из фракции Слуга народа Георгий Мазурашу и Елена Лис.

Пропаганда однополых отношений может навредить психическому здоровью и развитию человека, уверены народные избранники.

За пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма авторы законопроекта предлагают штрафовать физлиц на 17 тыс. грн, а юрлиц – на 51 тыс. грн.

Согласно законопроекту, публичная пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма должна наказываться штрафом в 85 тыс. грн.

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Тем временем в Европе

В мае 2020 года парламент Германии принял закон, который ввел под запрет так называемую репаративную терапию, во время которой гипнозом или поражением электрическим током “подавляют” сексуальную ориентацию человека.

В феврале в Швейцарии изменили законодательство, согласно которому работников ресторанов, кинотеатров и других заведений могут посадить в тюрьму до трех лет, если они откажут людям из-за их сексуальной ориентации.