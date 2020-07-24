Штраф до 85 тис. грн: Раді запропонували запровадити покарання за пропаганду гомосексуалізму

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується ввести адміністративну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму в Україні.

Авторами проекту закону №3917 виступили народні депутати з фракції Слуга народу Георгій Мазурашу та Олена Лис.

Пропаганда одностатевих стосунків може зашкодити психічному здоров’ю і розвитку людини, впевнені народні обранці.

За пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму автори законопроекту пропонують штрафувати фізосіб на 17 тис. грн, а юросіб – на 51 тис. грн.

Згідно із законопроектом, публічна пропаганда гомосексуалізму або трансгендеризму повинна каратися штрафом у 85 тис. грн.

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Тим часом у Європі

У травні 2020 року парламент Німеччини ухвалив закон, який ввів під заборону так звану репаративну терапію, під час якої гіпнозом або враженням електричним струмом “пригнічують” сексуальну орієнтацію людини.

У лютому в Швейцарії змінили законодавство, згідно з яким працівників ресторанів, кінотеатрів та інших закладів можуть посадити до в’язниці до трьох років, якщо вони відмовлять людям через їхню сексуальну орієнтацію.