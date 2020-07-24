Спецоперация полиции в Луцке работает и на упреждение терактов в будущем, – социолог

Слаженность и эффективность спецоперации полиции по освобождению заложников в Луцке является техническим залогом предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Об этом заявил социолог Павел Кутуев.

— Тот алгоритм, который был продемонстрирован со стороны наших правоохранителей, является техническим залогом предотвращения подобных попыток терактов в будущем. Если злоумышленник видит, что его попытка быстро пресекается, снижается мотивация совершать подобное преступление, — сказал он.

Кутуев также отметил оперативность и профессионализм правоохранителей.

— Я увидел в Луцке эффективную работу МВД, включая министра Авакова. Он не стал выяснять, чья это зона юрисдикции – МВД или СБУ, а прибыл на место событий, создал штаб и координировал действия спецподразделений МВД, — сказал он.

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Социолог напомнил, что президент также проявил политическую волю и лично включился в процесс разрешения кризиса, что значительно повлияло на успешное завершение спецоперации.

— Скоординированная работа МВД, личное участие президента в переговорах со злоумышленником создали атмосферу давления на террориста, которая привела к его добровольной капитуляции. В свою очередь, это позволило избежать всех огромных рисков, которые связаны с проведением силовых спецопераций, — подытожил Кутуев.

Напомним, ранее мы писали, что луцкого террориста Кривоша арестовали на два месяца.

Источник: Апостроф