Спецоперація поліції в Луцьку працює і на випередження терактів у майбутньому, – соціолог

Злагодженість та ефективність спецоперації поліції зі звільнення заручників в Луцьку є технічною запорукою запобігання подібним ситуаціям в майбутньому.

Про це заявив соціолог Павло Кутуєв.

– Той алгоритм, який був продемонстрований з боку наших правоохоронців, є технічною запорукою запобігання подібним спробам терактів у майбутньому. Якщо зловмисник бачить, що його спроба швидко присікається, знижується мотивація здійснювати подібний злочин, – сказав він.

Кутуєв також відзначив оперативність та професіоналізм правоохоронців.

– Я побачив у Луцьку ефективну роботу МВС, зокрема міністра Авакова. Він не став з’ясовувати, чия це зона юрисдикції – МВС чи СБУ, а прибув на місце події, створив штаб та координував дії спецпідрозділів МВС, – сказав він.

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Соціолог нагадав, що президент також проявив політичну волю та особисто включився в процес розв’язання кризи, що значно вплинуло на успішне завершення спецоперації.

– Скоординована робота МВС, особиста участь президента в переговорах зі зловмисником створили атмосферу тиску на терориста, яка привела до його добровільної капітуляції. В свою чергу це дозволило уникнути всіх величезних ризиків, які пов’язані з проведенням силових спецоперацій, – підсумував Кутуєв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що луцького терориста Кривоша арештували на два місяці.

Джерело: Апостроф