В Харькове умер 39-летний мужчина, которому медики не оказали помощь, потому что у пациента был коронавирус. Сначала мужчина лечился от коронавируса в Харьковской областной клинической инфекционной больницы №22, однако во время лечения у пациента произошел инсульт.

Медики этой больницы не могли оказать больному квалифицированную помощь, поэтому направили его в больницу №7, однако там отказались принимать пациента, потому что им запрещено работать с коронавирусными больными.

Заместитель харьковского городского головы по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан объяснила, что городская клиническая больница №7 не могла принять больного, потому что это не было согласовано и противоречит приказам.

— Руководство областной инфекционной больницы нарушило элементарные правила перевода больных из больницы в больницу. Если у них возникло подозрение по каким-то другим заболеванием, которое требует перевода больного в другую больницу, как минимум, это согласуется с той больницей, в которой человека надо перевести, — сказала Горбунова-Рубан.

Она отметила, что нельзя просто так возить больного по городу, сначала нужно договориться с больницей, готова ли она принять пациента.

— Клиническая больница №7 не имеет права принимать больных с Covid-19. Это на уровне национального законодательства, это практически многопрофильная больница. Они по приказу не имеют права принимать этих людей, — сказала Горбунова-Рубан.

Врач из этой больницы проконсультировал больного и констатировал у него легкую форму инсульта, которую по словам заместителя мэра, “можно даже лечить дома”.

— Дал ему все необходимые назначения и речь о переводе вообще не шла, — добавила она.

24 июля парня похоронили, у него осталась жена и двухлетний сын. Причиной смерти указали ишемический инсульт.

Коронавирус в Украине 24 июля

Коронавирус в Украины 24 июля зафиксировали у 62 823 украинцев, за сутки — 8972 новых случая.

Побороли болезнь за сутки 886 человек, умерло 20 пациентов. Всего выздоровели 34 886 украинцев, умер 1 571 человек.

Источник: Oleksandr Ruzhanskyi