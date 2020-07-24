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Факты / Украина

В Одесской области моряк после рейса в Африку умер от малярии

В Одесской области от малярии умер 27-летний моряк, который недавно вернулся из рейса.

Мужчина инфицировался возле берегов Африки, по возвращению домой его сняли с рейса и отправили в больницу.

— Причина заболевания — он не принимал профилактических противомалярийных препаратов, — рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров на еженедельном брифинге ОГА.

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Умерший был родом из села Новая Покровка Измаильского района.

Можно ли заразиться коронавирусом через укус комара

Сегодня нет ни единого подтвержденного случая передачи коронавируса через укус комара.

По информации ВОЗ, Covid-19 передается капельным путем при кашле, чихании человека, который болеет, а также через капли слюны и выделения из носа.

Насекомые не могут распространять этот вирус.

Фото: Pixabay

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