Можно ли заразиться коронавирусом через укус клеща или комара

По информации ВОЗ, на сегодня нет доказательств, что коронавирус может передаваться через укус комаров.
Covid-19 — это респираторный вирус, который распространяется капельным путем при кашле, чихании зараженного человека или через капли слюны и выделения из носа.
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Также Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали информацию, что комары и клещи не могут распространять все типы вирусов.
Сейчас у них нет подтверждений, которые позволили бы предположить, что Covid-19 или другие подобные коронавирусы распространяются этими насекомыми.
Чтобы вирус передавался человеку через комара или клеща, он должен размножаться у них внутри.
К слову, ранее Факты ICTV писали, как выявить Сovid-19 и когда обращаться к врачам.
Источник: ВОЗ, Центр по контролю и профилактике заболеваний США