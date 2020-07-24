PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Одеській області моряк після рейсу до Африки помер від малярії

В Одеській області від малярії помер 27-річний моряк, який недавно повернувся з рейсу.

Чоловік інфікувався біля берегів Африки, під час повернення додому його зняли з рейсу і госпіталізували до лікарні.

– Причина захворювання – він не застосовував профілактичні протималярійні препарати, – розповів головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров на щотижневому брифінгу ОДА.

Читайте: У Львові госпіталізували чоловіка з малярією

Померлий був родом з села Нова Покровка Ізмаїльського району.

Чи можна заразитися коронавірусом через укус комара

Сьогодні немає жодного підтвердженого випадку передавання коронавірусу через укус комара.

За інформацією ВООЗ, Covid-19 передається крапельним шляхом при кашлі, чханні людини, яка хворіє, а також через краплі слини і виділення з носа.

Комахи не можуть поширювати цей вірус.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка