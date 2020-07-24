В Одеській області від малярії помер 27-річний моряк, який недавно повернувся з рейсу.

Чоловік інфікувався біля берегів Африки, під час повернення додому його зняли з рейсу і госпіталізували до лікарні.

– Причина захворювання – він не застосовував профілактичні протималярійні препарати, – розповів головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров на щотижневому брифінгу ОДА.

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Померлий був родом з села Нова Покровка Ізмаїльського району.

Чи можна заразитися коронавірусом через укус комара

Сьогодні немає жодного підтвердженого випадку передавання коронавірусу через укус комара.

За інформацією ВООЗ, Covid-19 передається крапельним шляхом при кашлі, чханні людини, яка хворіє, а також через краплі слини і виділення з носа.

Комахи не можуть поширювати цей вірус.