Слуга народу і ОПЗЖ: за кого проголосували б українці на виборах в Раду зараз

За партію Слуга народу зараз би на виборах проголосували б 28% виборців.
На другому місці Опозиційна платформа – За життя. За них проголосували б 16% українців.
Опитування проводилося 15-20 липня 2020 року серед 2 тис. респондентів у віці від 18 років і старше у всіх областях.
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До трійки лідерів увійшла партія Європейська солідарність. За неї проголосували б 14%.
За Батьківщину віддали б голоси 10% виборців.
Партії, які набрали менше 5%:
- Радикальна партія – 4%,
- Партія Сила і честь – 4%
- Партія Шарія – 3%
- Всеукраїнське об’єднання Свобода – 3%
- Партія Українська стратегія – 3%
2% опитаних проголосували б проти всіх або зіпсували б бюлетень, 11,2% вагалися з відповіддю, а 10,7% заявили, що не пішли б на вибори.
Соцопитування Рейтинга про вибори президента
Володимир Зеленський переміг би на виборах президента, якби вони проходили найближчим часом. За нього віддали б голоси 30,2% українських виборців.
До трійки лідерів увійшли Юрій Бойко з Опозиційної платформи – За життя і лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко.
За них би проголосували 14,4% і 13,7% українців відповідно.
Джерело: Рейтинг