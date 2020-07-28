28 июля Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на уровне 27,75 грн за доллар, гривна уже второй день не падает и не растет.

По данным Нацбанка, курс евро подорожал на 38 копеек и составил 32,60 грн. Это самый высокий показатель евро за этот год.

Курс валют в Украине на 28.07:

$ 1 – 27,75 грн;

€ 1 – 32,60 грн;

1 польский злотый — 7,40 грн;

10 российских рублей — 3,88 грн.

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Курс валют в Украине

В стране сейчас отмечается нестабильная ситуация с курсом валют. По прогнозам экспертов, паниковать сейчас не стоит, и нет необходимости скупать всю валюту.

Специалисты объясняют такие изменения тем, что поменялось руководство Нацбанка. Также это связано с тем, что 17 июля НБУ не вышел с интервенциями на рынок.