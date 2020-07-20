Ситуация на валютном рынке Украины в ближайшее время нормализуется. Резкого скачка курса доллара и девальвации гривны не будет, поэтому не стоит паниковать и скупать валюту.

Об этом Фактам ICTV рассказали экономический эксперт Олег Пендзин и политолог Владимир Фесенко.

20 июля в Украине вырос доллар, во второй половине дня в некоторых обменниках валюту продавали по курсу 27,8 грн/$.

Причины роста доллара в Украине

Нынешняя нестабильная ситуация, повышение стоимости доллара и девальвация гривны связаны с тем, что в пятницу, 17 июля, НБУ не вышел на рынок с продажей валюты, интервенцией. Это вызвало напряжение.

— То, что в пятницу НБУ не вышел с интервенциями, чтобы остудить ажиотаж на валютном рынке, было последнее прости старой команды Якова Смолия, в частности Екатерины Рожковой, — говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, то, что сейчас происходит, — это эмоциональный момент старой команды.

Кроме того, напряжение может быть связано с выводом средств за границу различными видами бизнеса.

— Некоторые виды бизнеса, которые занимаются спекулятивными операциями на финансовой рынке, могут выводить свои средства. Они скупают доллар, чтобы вывести деньги из страны. Это тоже возможно, — комментирует глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

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Прогноз курса доллара в Украине до конца 2020

В ближайшее время ситуация с курсом нормализуется. Конечно же, не стоит ждать укрепления гривны. Наоборот, она будет девальвироваться до конца года, ведь в бюджете 2020 заложен курс 29,5 грн/$.

Но резких изменений не будет .

— В бюджете — 29,5 грн/$. Но такого курса стоит ждать до конца года. Это будет не завтра и не послезавтра. Только к 1 сентября мы будем иметь 28 грн/$ — 28,5 грн/$, — прогнозирует Олег Пендзин.

По его мнению, скупать валюту сейчас не стоит, ведь ситуация наладится с представлением нового главы Нацбанка.

— Представят нового главу, и он в ближайшее время возьмет контроль над ситуацией, — добавляет он.

Такого же мнения придерживается и Владимир Фесенко. По его словам, если кто-то искусственно расшатывает ситуацию, то это для них тоже невыгодно.

— Нынешняя ситуация временная. Невыгодно слишком опускать гривну, потому что некоторые люди из Нацбанка могут играть с ОВГЗ, с евробондами. Там ситуация такая, что нельзя слишком опускать гривну, — говорит Владимир Фесенко.

Однако незначительная девальвация гривны выгодна.

— Курс у нас плавает. Некоторая девальвация гривны выгодна для бюджета, потому что тогда он получит больше от экспортных поступлений, — подводит итог политолог.

Курс 30 грн/$ — когда ждать девальвации гривны

Гривна может девальвироваться в течение двух — двух с половиной месяцев. Такой прогноз курса доллара в Украине дал экономический эксперт Олег Пендзин.

По его словам, ослабление гривны нужно украинской экономике.

Произойдет ли девальвация, будет зависеть от валютно-курсовой политики нового главы Нацбанка.

Людмила Грубник