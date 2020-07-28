28 липня Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на рівні 27,75 грн за долар, гривня вже другий день не падає та не зростає.

За даними Нацбанку, курс євро подорожчав на 38 копійок і склав 32,60 грн. Це найвищий показник євро за цей рік.

Курс валют в Україні на 28.07:

$ 1 – 27,75 грн;

€ 1 – 32,60 грн;

1 польський злотий – 7,40 грн;

10 російських рублів – 3,88 грн.

Читайте: Коли буде 30 грн/$: прогноз курсу долара до осені

Курс валют в Україні

У країні зараз відзначається нестабільна ситуація з курсом валют. За прогнозами експертів, панікувати зараз не варто, і немає необхідності скуповувати всю валюту.

Фахівці пояснюють такі зміни тим, що змінилося керівництво Нацбанку. Також це пов’язано з тим, що 17 липня НБУ не вийшов з інтервенціями на ринок.