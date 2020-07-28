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Факты / Украина / Общество

Названы пороговые баллы ВНО 2020 по химии и географии

На заседании экспертной комиссии УЦОКО 28 июля были объявлены пороговые баллы ВНО 2020 по географии и химии.

Порог сдал/не сдал — это необходимый минимум (для прохождения в конкурсный отбор высших учебных заведений) набранных баллов по результатам ВНО.

Пороговые баллы ВНО 2020

География

Пороговый балл — 24.

Результат ниже получили 5,56% участников.

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Химия

Пороговый балл — 13.

Результат ниже получили 10,15% участников.

Результаты ВНО 2020 из указанных предметов опубликуют уже в среду, 29 июля.

Пороговые баллы ВНО по физике и математике было объявлено 16 июля, а остальным предметам — 23 июля.

Источник: УЦОЯО

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