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Факти / Україна / Суспільство

Названо порогові бали ЗНО 2020 з хімії та географії

На засіданні експертної комісії УЦОЯО 28 липня було оголошено порогові бали ЗНО 2020 з географії та хімії.

Поріг склав/не склав – це необхідний мінімум (для проходження в конкурсний відбір вищих навчальних закладів) набраних балів за результатами ЗНО.

Порогові бали ЗНО 2020

Географія

Пороговий бал – 24.

Нижчий результат отримали 5,56% учасників.

Читайте: Названо порогові бали ЗНО 2020 з української мови та історії

Хімія

Пороговий бал – 13.

Нижчий результат отримали 10,15% учасників.

Результати ЗНО 2020 з вказаних предметів опублікують вже у середу, 29 липня.

Порогові бали ЗНО з фізики й математики було оголошено 16 липня, а решти предметів – 23 липня.

Джерело: УЦОЯО

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