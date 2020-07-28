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Факты / Украина / Політика

Украина передала РФ ноту протеста из-за проведения “военно-морского парада” в Крыму

Украина осудила проведение Россией так называемого военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе 26 июля и передала российскому министерству иностранных дел соответствующую ноту протеста.

В МИД заявили, что таким образом Россия в очередной раз нарушила нормы международного права, в частности, многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательство Украины.

— Циничная организация “парада” оккупационного флота является очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях, — сообщили в ведомстве.

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Также в МИД осудили противоправную демонстрацию Российской Федерацией своей “военной мощи”и действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь, поскольку это предоставляет существенную угрозу региональной безопасности.

Россия уже не первый раз проводит подобные парады. В июне этого года также прошли так называемые парады по случаю Дня Победы в оккупированном Севастополе и на Донбассе.

Тогда в МИД Украины осудили такие действия и выразили России протест.

Источник: МИД

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