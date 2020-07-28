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Факти / Україна / Політика

Україна передала РФ ноту протесту через проведення “військово-морського параду” в Криму

Україна засудила проведення Росією так званого військово-морського параду підрозділів Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі 26 липня і передала російському міністерству закордонних справ  відповідну ноту протесту.

У МЗС заявили, що у такий спосіб Росія вчергове порушила норми міжнародного права, зокрема, численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також законодавство України.

– Цинічна організація “параду” окупаційного флоту є черговою ілюстрацією свідомих кроків Росії з ескалації напруженості в українсько-російських відносинах, – повідомили у відомстві.

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Також у МЗС засудили протиправну демонстрацію Російською Федерацією своєї “військової міці” та дії з подальшої мілітаризації тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, оскільки це становить суттєву загрозу регіональній безпеці.

Росія вже не вперше проводить подібні паради. У червні цього року також пройшли так звані паради з нагоди Дня Перемоги в окупованому Севастополі та на Донбасі.

Тоді в МЗС України засудили такі дії і висловили Росії протест.

Джерело: МЗС

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