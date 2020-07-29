Шанс для женщин на местных выборах 2020 и стереотипы в Раде — интервью Ионовой

Инициатор Украинского Женского Конгресса (ОНЛАЙН) народный депутат Украины от фракции Европейская солидарность Мария Ионова рассказала Фактам ICTV об уникальном шансе для женщин во время местных выборов 2020 и стереотипах на счет женщин среди мужчин в Верховной Раде.

Гендерное равенство и Covid-19

Страны, где лидерами являются женщины, меньше страдают от Covid-19 из-за более “демократичной” политики, рассказала Ионова.

— Многие говорят о Германии и Новой Зеландии, где цифры показывают не только меньшее количество заболеваний, но и летальных случаев. Но, к сожалению, пример других стран, Бразилии и других, где руководят страной мужчины, он показал, что они не справляются с таким вызовом, — сказала народный депутат.

По ее словам, ситуация с коронавирусом должна объединить власть и оппозицию, чтобы к решению государственных проблем привлекались специалисты, в частности, женщины.

Местные выборы 2020

Гендерная квота в 40% представителей одного пола в избирательных списках должна добавлять смелости женщинам во время местных выборов в октябре, считает Ионова.

— Уже на парламентских выборах мы видели совсем другие списки, совсем другое качество женщин-депутатов. Сейчас есть уникальный шанс: женщины имеют все законодательные инструменты и механизмы быть избранными и участвовать в выборах, — считает спикерка Украинского Женского Конгресса (ОНЛАЙН).

Примеры политического лидерства

Самыми яркими примерами политического лидерства среди женщин Ионова считает канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Литвы Далю Грибаускайте.

— Они это делают, не унижая, без сексизма, без стереотипности. Я могу охарактеризовать их словом “ответственность”. Они вообще не боятся проблем и вызовов. Даже, если это долгая дорога, они берут на себя эту ответственность. Это то, чего не хватает в Украине: мыслить стратегически, не бояться называть вещи своими именами, — сказала народный депутат.

Стереотипы мужчин-политиков в Украине

Украинские мужчины-политики путают равенство между мужчинами и женщинами и феминизм, сказала Ионова.

— Они считают, что, когда ты открыл двери в зал Верховной Рады, то оскорбил женщину. На самом деле равенство между женщинами и мужчинами — это право, а не запрет прикасаться или обнимать, — объяснила политик.

Биография Марии Ионовой

Ионова начала свою политическую карьеру в 2005 году консультантом в Администрации президента Украины.

С 2008 по 2012 год работала в Киевском городском совете.

Ионова прошла в Верховную Раду в 2012 году и была переизбрана на выборах в 2014 и 2019 годах.

В парламенте VIII созыва работала заместителем председателя Комитета по вопросам европейской интеграции.

Ионова входит в состав межфракционного депутатского объединения Равные возможности, которое работает над законодательством по продвижению прав женщин, предотвращению и борьбе с домашним насилием.

После начала войны на Донбассе была инициатором укрепления законодательства по правам внутренне перемещенных лиц, особенно женщин и детей.

Украинский Женский Конгресс (ОНЛАЙН)

23 июля 2020 года по инициативе межфракционного депутатского объединения в Верховной Раде Украины Равные возможности и при поддержке международных партнеров состоялся Украинский Женский Конгресс (ОНЛАЙН).

Участницы и участники обсудили ряд важных тем, в частности, местные выборы и вопрос увеличения участия женщин в политике.