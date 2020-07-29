Шанс для жінок на місцевих виборах 2020 та стереотипи в Раді – інтерв’ю Іонової

Ініціаторка Українського Жіночого Конгресу (ОНЛАЙН) народна депутатка України від фракції Європейська солідарність Марія Іонова розповіла Фактам ICTV про унікальний шанс для жінок під час місцевих виборів 2020 та стереотипи щодо жінок серед чоловіків у Верховній Раді.

Гендерна рівність та Covid-19

Країни, де лідерами є жінки, менше страждають від Covid-19 через більш “демократичну” політику, розповіла Іонова.

– Багато говорять про Німеччину та Нову Зеландію, де цифри показують не тільки меншу кількість захворювань, але й летальних випадків. Але, на жаль, є приклад інших країн, Бразилії та інших, де керують країною чоловіки, він показав, що вони не справляються з таким викликом, – сказала народна депутатка.

За її словами, ситуація з коронавірусом повинна об’єднати владу і опозицію, щоб до рішення державних проблем залучалися фахівці, зокрема, жінки.

Місцеві вибори 2020

Гендерна квота у 40% представників однієї статі у виборчих списках має додавати сміливості жінкам під час місцевих виборів у жовтні, вважає Іонова.

– Уже на парламентських виборах ми бачили зовсім інші списки, зовсім іншу якість жінок-депутатів. Нині є унікальний шанс: жінки мають усі законодавчі інструменти і механізми бути обраними і брати участь у виборах, – вважає спікерка Українського Жіночого Конгресу (ОНЛАЙН).

Приклади політичного лідерства

Найяскравішими прикладами політичного лідерства серед жінок Іонова вважає канцлера Німеччини Ангелу Меркель та колишнього президента Литви Далю Грібаускайте.

– Вони це роблять, не принижуючи, без сексизму, без стереотипності. Я можу охарактеризувати їх словом “відповідальність”. Вони взагалі не бояться проблем і викликів. Навіть, якщо це довга дорога, вони беруть на себе цю відповідальність. Це те, чого не вистачає в Україні: мислити стратегічно, не боятися називати речі своїми іменами, – сказала народна депутатка.

Стереотипи чоловіків-політиків в Україні

Українські чоловіки-політики плутають рівність між чоловіками и жінками та фемінізм, сказала Іонова.

– Вони вважають, що, коли ти відкрив двері до зали Верховної Ради, то образив жінку. Насправді рівність між жінками і чоловіками – це право, а не заборона доторкатися чи обіймати, – пояснила політикиня.

Біографія Марії Іонової

Іонова розпочала свою політичну кар’єру в 2005 році консультантом в Адміністрації президента України.

З 2008 до 2012 року працювала у Київській міській раді.

Іонова пройшла до Верховної Ради у 2012 році та була переобрана під час виборів у 2014 та 2019 роках.

У парламенті VIII скликання працювала заступником голови Комітету з питань європейської інтеграції.

Іонова входить до складу міжфракційного депутатського об’єднання Рівні можливості, яке працює над законодавством щодо просування прав жінок, запобігання та боротьби з домашнім насиллям.

Після початку війни на Донбасі була ініціаторкою зміцнення законодавства щодо прав внутрішньо переміщених осіб, особливо жінок та дітей.

Український Жіночий Конгрес (ОНЛАЙН)

23 липня 2020 року за ініціативи Міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді України Рівні можливості та за підтримки міжнародних партнерів відбувся Український Жіночий Конгрес (ОНЛАЙН).

Учасниці та учасники обговорили низку важливих тем, зокрема, місцеві вибори та питання збільшення участі жінок у політиці.