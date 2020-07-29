Вырубка леса: СБУ обнаружила масштабную вырубку лесов

Сотрудники СБУ разоблачили масштабную вырубку лесов на территории государственных лесхозов Житомирской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

В период с августа по сентябрь 2019 года было вырублено более 300 деревьев, которые стоят почти 2,5 млн грн.

В Житомирской области нелегальной вырубкой лесов руководил директор одного из гослесхозов.

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Он организовал преступную группировку, куда входили чиновники государственной лесной охраны, специализированного лесозащитного предприятия и коммерсанты.

На протяжении трех лет они руководили незаконным бизнесом и подавали недостоверные данные в служебную документацию.

В лесхозах Ивано-Франковской и Закарпатской областях чиновники покрывали вырубку леса, включая вековые дубы. Ущерб от их деятельности составляет более 11,5 млн грн.

О подозрении сообщили 15 фигурантам.



















Ущерб более 11 млн грн: СБУ обнаружила масштабную вырубку лесов / 5 фотографий

Вырубка леса в Украине

Вопрос вырубки леса стоит в Украине очень остро. Экологи утверждают, что это является одной из основных причин наводнений в западных областях страны.

1 июля до суда дошло дело двух экс-чиновников одного из государственных лесхозов Закарпатской области, из-за которых в регионе незаконно вырубили более 400 деревьев породы бук.

Убытки государству оценили в более чем 3 млн грн.