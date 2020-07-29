Вирубка лісу: СБУ виявила масштабну вирубку лісів

Співробітники СБУ викрили масштабну вирубку лісів на території державних лісгоспів Житомирської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.

У період з серпня по вересень 2019 року було вирубано понад 300 дерев, які коштують майже 2,5 млн грн.

У Житомирській області нелегальною вирубкою лісів керував директор одного з держлісгоспів.

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Він організував злочинне угруповання, куди входили чиновники державної лісової охорони, спеціалізованого лісозахисного підприємства і комерсанти.

Протягом трьох років вони керували незаконним бізнесом і подавали недостовірні дані в службову документацію.

У лісгоспах Івано-Франківській та Закарпатській областях чиновники покривали вирубку лісу, включаючи вікові дуби. Збиток від їх діяльності становить понад 11,5 млн грн.

Про підозру повідомили 15 фігурантам.



















Збитки понад 11 млн грн: СБУ виявила масштабну вирубку лісів / 5 фотографий

Вирубка лісу в Україні

Питання вирубки лісу стоїть в Україні дуже гостро. Екологи стверджують, що це є однією з основних причин повеней у західних областях країни.

1 липня до суду дійшла справа двох екс-чиновників одного з державних лісгоспів Закарпатської області, через які в регіоні незаконно вирубали понад 400 дерев породи бук.

Збитки державі оцінили в більш ніж 3 млн грн.