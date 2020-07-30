Без Украины: ЕС возобновил список стран зеленой зоны

ЕС возобновил список стран зеленой зоны. Граждане этих стран могут свободно попасть на территорию стран-членов без прохождения обязательной обсервации.
Украины в этом списке нет. Список стран будут пересматривать каждые две недели.
В ЕС могут попасть граждане следующих стран:
- Австралия;
- Канада;
- Грузия;
- Япония;
- Марокко;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай.
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Также при условии подтверждения взаимности в список присоединяется и Китай.
Из Украины можно улететь отдыхать в 25 стран Европы, Северной Америки, Азии и Африки.
Министерство иностранных дел назвало страны, куда украинцы могут отправиться в отпуск за границей 2020.
Перед планированием отпуска стоит детальнее изучить правила страны для туристов.
В некоторые страны въезд возможен только после прохождения теста на коронавирус.
Важно проверить страховой полис и уточнить ограничения, которые действуют в авиаперевозчика.