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Факты / Украина

Без Украины: ЕС возобновил список стран зеленой зоны

ЕС возобновил список стран зеленой зоны. Граждане этих стран могут свободно попасть на территорию стран-членов без прохождения обязательной обсервации.

Украины в этом списке нет. Список стран будут пересматривать каждые две недели.

В ЕС могут попасть граждане следующих стран:

  • Австралия;
  • Канада;
  • Грузия;
  • Япония;
  • Марокко;
  • Новая Зеландия;
  • Руанда;
  • Южная Корея;
  • Таиланд;
  • Тунис;
  • Уругвай.

Читайте:  Зеленая и красная зоны: страны с самой сложной ситуацией с Covid-19

Также при условии подтверждения взаимности в список присоединяется и Китай.

Из Украины можно улететь отдыхать в 25 стран Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

Министерство иностранных дел назвало страны, куда украинцы могут отправиться в отпуск за границей 2020.

Перед планированием отпуска стоит детальнее изучить правила страны для туристов.

В некоторые страны въезд возможен только после прохождения теста на коронавирус.

Важно проверить страховой полис и уточнить ограничения, которые действуют в авиаперевозчика.

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