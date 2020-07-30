Без Украины: ЕС возобновил список стран зеленой зоны

ЕС возобновил список стран зеленой зоны. Граждане этих стран могут свободно попасть на территорию стран-членов без прохождения обязательной обсервации.

Украины в этом списке нет. Список стран будут пересматривать каждые две недели.

В ЕС могут попасть граждане следующих стран:

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Марокко;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай.

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Также при условии подтверждения взаимности в список присоединяется и Китай.

Из Украины можно улететь отдыхать в 25 стран Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

Министерство иностранных дел назвало страны, куда украинцы могут отправиться в отпуск за границей 2020.

Перед планированием отпуска стоит детальнее изучить правила страны для туристов.

В некоторые страны въезд возможен только после прохождения теста на коронавирус.

Важно проверить страховой полис и уточнить ограничения, которые действуют в авиаперевозчика.