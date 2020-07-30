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Факти / Україна

Без України: ЄС поновив список країн зеленої зони

ЄС поновив список країн зеленої зони. Громадяни цих країн можуть вільно потрапити на територію країн-членів без проходження обов’язкової обсервації.

України в цьому списку немає. Список країн переглядатимуть кожні два тижні.

В ЄС можуть потрапити громадяни таких країн:

  • Австралія;
  • Канада;
  • Грузія;
  • Японія;
  • Марокко;
  • Нова Зеландія;
  • Руанда;
  • Південна Корея;
  • Таїланд;
  • Туніс;
  • Уругвай.

Читайте: Зелена і червона зони: країни з найскладнішою ситуацією з Covid-19

Також за умови підтвердження взаємності до списку долучається і Китай.

З України можна полетіти відпочивати у 25 країн Європи, Північної Америки, Азії та Африки.

Міністерство закордонних справ назвало країни, куди українці можуть відправитись у відпустку за кордоном 2020.

Перед плануванням відпустки варто детальніше вивчити правила країни для туристів.

В деякі країни в’їзд можливий тільки після проходження тесту на коронавірус.

Важливо перевірити страховий поліс і уточнити обмеження, які діють в авіаперевізника.

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