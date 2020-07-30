Без України: ЄС поновив список країн зеленої зони

ЄС поновив список країн зеленої зони. Громадяни цих країн можуть вільно потрапити на територію країн-членів без проходження обов’язкової обсервації.
України в цьому списку немає. Список країн переглядатимуть кожні два тижні.
В ЄС можуть потрапити громадяни таких країн:
- Австралія;
- Канада;
- Грузія;
- Японія;
- Марокко;
- Нова Зеландія;
- Руанда;
- Південна Корея;
- Таїланд;
- Туніс;
- Уругвай.
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Також за умови підтвердження взаємності до списку долучається і Китай.
З України можна полетіти відпочивати у 25 країн Європи, Північної Америки, Азії та Африки.
Міністерство закордонних справ назвало країни, куди українці можуть відправитись у відпустку за кордоном 2020.
Перед плануванням відпустки варто детальніше вивчити правила країни для туристів.
В деякі країни в’їзд можливий тільки після проходження тесту на коронавірус.
Важливо перевірити страховий поліс і уточнити обмеження, які діють в авіаперевізника.