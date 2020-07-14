Отпуск за границей 2020: какие страны ждут украинцев и правила въезда

Из Украины можно улететь отдыхать в 25 стран Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

Министерство иностранных дел назвало страны, куда украинцы могут отправиться в отпуск за границей 2020.

Факты ICTV, для удобства, собрали всю информацию о правилах пребывания в этих странах.

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Как правильно подготовиться к поездке

Перед поездкой рекомендуется проверить открытую границу со страной и действующий карантин.

В некоторые страны въезд возможен только после прохождения теста на коронавирус.

Важно проверить страховой полис и уточнить ограничения, которые действуют в авиаперевозчика.

Также нужно иметь с собой запас средств защиты и антисептиков. Рассчитывайте дополнительный запас денег на случай непредвиденных ситуаций.

Как действовать, когда прибыл в страну

Нужно связаться с консульством или посольством Украины и предоставить информацию о своем местонахождении и контактные данные. Купить местную sim-карту для лучшей связи.

Зарегистрируйтесь на ресурсе Друг. Туда нужно внести данные о себе и контакты. Оттуда будут рассылать все важные сообщения.

Советы от МИД для путешественников постоянно публикуют на сайте Советы путешественникам от Консульской службы Украины.

При возникновении проблем:

безотлагательно обращайтесь в посольство Украины в стране пребывания. Список посольств можно найти здесь

звоните на горячую линию МИД Украины: +38-044-238-16-57 или пишите на электронную почту [email protected]

В МИД предупреждают, что билет не является гарантией, что удастся пройти государственную границу другой страны.

Чтобы не повторилась ситуация с украинцами в ​​Греции, когда их не впустили в страну, нужно внимательно планировать свой маршрут и изучить ситуацию в стране, куда собрались лететь.

— В некоторых странах введены особые карантинные ограничения. Например, могут попросить ПЦР-тест. Если это пакетная поездка через туроператора, стоит уточнить алгоритм действий агентства в случае проблем при пересечении границы. Оператор должен сразу предупреждать о правилах, действующих в стране, — обяснил Фактам ICTV юрист Вадим Коробчук.

Если пограничная служба откажет в пересечении границы, нужно обращаться в турагентство и дипломатические учреждения Украины.

Специалист советует хранить все документы в бумажном формате и перевести их на английский язык. Это упростит общение с пограничниками.

Турция

Граждане Украины в Турции могут находиться до 90 дней по внутреннему ID-паспорту.

При въезде в страну нужно пройти медицинское освидетельствование на предмет наличия симптомов Covid-19. В случае обнаружения — сдать бесплатный ПЦР-тест.

С 1 июля действует специальное страхование от коронавируса за €15, €19 и €23. По нему лечение от Covid-19 будет покрываться полностью.

По возвращении обсервация не нужна.

Контакты посольства: Анкара, ул Санчак Махалеси 512,, тел +90 312 440 52 89, +90 312 442 16 58.

Беларусь

Украинцы, которые прибыли в Беларусь, в течение 14 календарных дней должны находиться на самоизоляции.

По возвращении нужно пройти обсервацию.

Контакты посольства: Минск, ул. Старовиленская, 51, тел + 375-17-283-19-58, 375-17-283-19-91.

Сербия

Въезд на территорию страны невозможен без обязательного тестирования на коронавирус и без получения разрешения правительственной комиссии.

По возвращении нужно пройти обсервацию.

Контакты посольства: Белград, ул. Ет Адамова, 4, тел: 381-11-367-24-11, + 381-11-367-24-12, + 381-63-111-31-85.

Албания

Въезд разрешен, карантинные мероприятия не предусмотрены. В стране действует масочный режим.

После возвращения из страны нужна обсервация.

Контакты посольства: дипмиссия расположена в греческих Афинах, тел: +3069 3276 5606.

Черногория

Разрешен вьезд без ограничений гражданам Украины и иностранцам с видом на жительство в Украине. За три дня до въезда нужно сдать ПЦР-тест.

После возвращения из страны нужна обсервация.

Контакты посольства: Подгорица, ул. Сердара Йола Пилетича, 15 тел: 382-20-320-400.

Северная Македония

Въезд граждан Украины разрешено с 26 июня 2020 года. Карантинных ограничений нет.

После возвращения из страны нужна обсервация.

Контакты посольства: Скопье, ул. Альберта Швейцера, 7-9, тел: 389-23-17-81-20, + 389-23-17-92-59.

Тунис

Граждане Украины могут въехать на территорию Тунисской Республики при условии предоставления справки об осуществлении ПЦР-теста.

По прибытии в Тунис нужно пройти обязательный 14-дневный карантин.

После возвращения из страны нужна обсервация.

Контакты посольства: Тунис, Нотр Дам, улица Сент Фюльжанс, 7, тел: 216-71-84-98-61.

Египет

Въезд гражданам Украины разрешен.

После возвращения из страны нужна обсервация.

Контакты посольства: Каир, ул. Маади 83, д. № 50, тел: 20-223-78-68-70, + 20-223-78-68-71.

Ирландия

После приезда нужно проходить 14-дневную самоизоляцию. Режим въезда — только с ирландской визой.

Граждане Украины имеют право приезда по многократной британской визе. В таком случае первой страной въезда должна быть Великобритания.

После возвращения из страны нужна обсервация.

Контакты посольства: Дублин, Елгин роуд 16, Болсбридж, тел: +353 1668 5189.

Великобритания

Отсутствует запрет въезда и выезда для граждан Украины. Режим въезда для граждан Украины является визовым.

После возвращения из страны нужна обсервация.

Контакты посольства: London, 60 Holland Park W11 3SJ, тел: (020) 7727 6312.

США

Введены ограничения на поездки в США граждан Украины, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран-членов Шенгенского соглашения, Великобритании, Ирландии, а также Китая, Бразилии и Ирана.

Ограничения действуют также для транзитных пассажиров, которые находились на территориях названных стран.

Действие этих правил не распространяется на владельцев зеленой карты.

После возвращения из страны нужна обсервация.

Контакты посольства: Вашингтон, Северо-Запад, вул.М, буд.3350, тел: (8 10 1202) 349 29 20.

Мексика

Режим временного въезда для граждан Украины — при наличии визы. Карантинных ограничений нет

После возвращения из страны нужна обсервация.

Контакты посольства: Мехико, Ломас де Чапультепек, Мигель Идальго, 11000, проспект Пасео де ля Реформа 730, тел: 5282-4744, 5282-4789.

Ирак

Режим временного въезда для граждан Украины — при наличии визы. Карантинных ограничений нет

По возвращении из страны не нужна обсервация.

Контакты посольства: Багдад, округ Аль-Мансур 609, ул. 1, д. 50, тел: 964-79-05-57-77-91, + 964-78-01-36-91-31.

Иран

Въезд гражданам Украины разрешено. Карантинных ограничений нет.

Есть возможность оформления визы в международных аэропортах Ирана.

После возвращения из страны нужна обсервация.

Контакты посольства: Тегеран, ул. Шахид Бахонар, пер. Гадере, д. 10 тел: 98-21-22-39-71-95.

Афганистан

Въезд гражданам Украины разрешено. Карантинных ограничений нет.

После возвращения из страны нужна обсервация.

Контакты посольства: дипмиссия расположена в таджитском Душанбе, ул. Навобод, 216/1, тел: 992-372-35-84-12.

Южная Корея

Въезд гражданам Украины разрешено за визой.

После возвращения из страны нужна обсервация.

Контакты посольства: Сеул, Йонгсан-гу, Итэвон-ро 45-вет, 21 тел: 82-27-90-56-96.

Южный Судан

Разрешено при наличии серификату о ПЦР-тест на коронавирус. Также важно прохождения 14-дневной обсервации.

По возвращении из страны не нужна обсервация.

Контакты посольства: дипмиссия расположена в кенийской столице Найроби. Адрес: Мутайга, Лимуру роуд 674, тел: +254205224545, +254202324997.

Сейшельские острова

Разрешено при условии наличия серификату о тесте на коронавирус.

По возвращении из страны не нужна обсервация.

Контакты посольства: Сейшелы, Буа де Роуз, Махе, тел: +248 262 01 99.

Эфиопия

Разрешено при наличии визы и при условии прохождения обсервации.

После возвращения из страны нужна обсервация.

Контакты посольства: Аддис-Абеба, Кебель 3, д. 2116, р-н Боле, п/c 2358, тел: 251-11-66-11-698.

Кения, Танзания, Сомали

Разрешено при наличии страховки, которая покрывает лечение коронавируса.

По возвращении из стран нужна обсервация.

Контакты посольства: дипмиссия расположена в кенийской столице Найроби. Адрес: Мутайга, Лимуру роуд 674, тел: +254205224545, +254202324997.

Замбия

Въезд разрешен при условии прохождения обязательного карантина в течение 14 суток с момента прибытия в страну.

По возвращении из стран нужна обсервация.

Контакты посольства: дипучреждение расположено в ЮАР, адрес: Претория, ул. Марей, д. 398, Бруклин, 0181, тел: 27-124-60-19-43.

Багамские острова

В пункте пропуска на островах нужно предъявить отрицательного результата теста на Covid-19. Его можно провести за 10 дней до прилета.

Перед путешествием нужно нужно получить разрешение в агентстве путешествий Багамских островов.

В стране действует масочный режим в местах скопления людей и обязательное дистанцирование.

Контакты посольства: дипучреждение расположено в США, адрес: Вашингтон, Северо-Запад, ул. М, д. 3350, тел: (8 10 1202) 349 29 20.

Ливан

Въезд в Ливан разрешен только через международный аэропорт Бейрута. На контроле нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус, который сделан не позже чем за 96 часов до прилета.

В аэропорту проведут еще один тест, который уже включен в стоимость билета на самолет. В стране действует масочный режим.

Контакты посольства: Бейрут, округ Баабда, ул. Антуана Эль Райес, тел: + 961-592-19-75.

8 категорий украинцев, которым разрешен въезд в ЕС

Украинские граждане, несмотря на отсутствие страны в зеленом списке ЕС, имеют право на пересечение границы с Европейским союзом.

Категории граждан, которым разрешен въезд в ЕС:

медработники и ученые по приглашению;

дипломаты;

пограничники;

перевозчики, водители габаритных грузовиков;

люди следующие транзитом;

студенты учебных заведений стран ЕС;

лица с неотложными причинами поездки (подтверждение индивидуально).

Нужно иметь документы, подтверждающие статус одной из разрешенных категорий.