Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос предоставления государственного статуса исламским и иудейским и католическим религиозным праздникам.

Могут сделать государственными праздниками Рамазан-байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Хануку, Пасху христиан западного обряда, говорится в указе №303/2020 президента Владимира Зеленского от 30 июля.

Правительство изучит этот вопрос и выработает предложения по взаимодействию с Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти.

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После разработки проект закона, его внесут на рассмотрение Верховной Рады.

Курбан-байрам и Ураза-байрам

Исламские праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам пообещал сделать государственными президент Владимир Зеленский 18 мая, во время празднования годовщины депортации советской властью крымских татар.

Тогда же он согласовал кандидатуру Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел.