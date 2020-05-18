Курбан-байрам и Ураза-байрам станут государственными праздниками — Зеленский

Курбан-байрам и Ураза-байрам получат статус государственных религиозных праздников в Украине.
Такой указ в ближайшее время подпишет президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом глава государства сказал в понедельник на встрече с представителями крымскотатарского народа.
С целью решения проблемных вопросов крымскотатарского народа Зеленский инициировал создание рабочей группы в Офисе президента, в составе которой будут крымские татары.
— Чтобы эта рабочая группа давала нам предложения, мы обменивались этими предложениями и очень быстро двигались, — сказал президент.
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Также Зеленский сообщил, что кандидатура Эмине Джапаровой согласована на должность первого заместителя министра иностранных дел.
Напомним, 18 мая чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа. Факты ICTV публиковали 7 главных фактов о депортации крымскотатарского народа.