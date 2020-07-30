Укрзализныця запускает поезд из Киева в Карпаты

С 3 августа Укрзализниця запускает поезд Киев – Рахов.

Поезд №217/218 будет курсировать по нечетным дням из Киева.

Из Рахова он выедет 4 августа и в будущем будет курсировать по четным дням.

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Билеты на поезд Киев — Рахов уже есть в продаже. Их можно купить на сайте Укрзализници или в железнодорожных кассах.

Восстановление движения поездов

С 16 июля Укрзализныця начала продавать билеты без ограничений.

На поезда дальнего следования, в том числе и транзитные, следующих из Киева и обратно, билеты продаются на 100% мест.

Противоэпидемические мероприятия в поездах сохраняются. В частности, измерение температуры при входе на вокзал и в поезд, наличие защитной маски на лице, ограниченное передвижение пассажиров в салоне поезда.