Укрзалізниця запускає поїзд з Києва до Карпат

З 3 серпня Укрзалізниця запускає поїзд Київ – Рахів.

Поїзд №217/218 курсуватиме по непарних днях з Києва.

З Рахова він виїде 4 серпня і в майбутньому курсуватиме по парних днях.

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Квитки на поїзд Київ-Рахів вже є у продажу. Їх можна купити на сайті Укрзалізниці або в залізничних касах.

Відновлення руху поїздів

З 16 липня Укрзалізниця почала продавати квитки без обмежень.

На поїзди далекого прямування, в тому числі і транзитні, що прямують з Києва і назад, квитки продаються на 100% місць.

Протиепідемічні заходи в поїздах зберігаються. Зокрема, вимірювання температури при вході на вокзал і в поїзд, наявність захисної маски на обличчі, обмежене пересування пасажирів в салоні поїзда.