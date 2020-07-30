Ермак о письме Козака: Москва потеряла инициативу, но переговоры продолжаются

Заявления заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака о бесперспективности дальнейших переговоров советников лидеров государств нормандского формата – это “тонкая дипломатическая игра Москвы”.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и добавил, что такими шагами Москва пытается перехватить у Киева инициативу.

Работа по урегулированию ситуации на Донбассе продолжается, подчеркнул Ермак.

Свидетельством прогресса в работе Трехсторонней контактной группы в Минске и нормандского формата руководитель ОП видит в отсутствии обстрелов на Донбассе последние четыре дня.

Ермак призвал спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям.

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Письма Козака

Ранее некоторые СМИ сообщили, что советники лидеров стран нормандского формата якобы получили письма от Козака, в которых замглавы Администрации президента России назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессодержательными и предложил отказаться от них.

Казак взамен считает, что согласованием вопросов должны заниматься министры иностранных дел Украины, России, Франции и Германии.