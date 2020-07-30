Єрмак про лист Козака: Москва втратила ініціативу, але переговори тривають

Заяви заступника глави Адміністрації президента Росії Дмитра Козака про безперспективність подальших переговорів радників лідерів держав нормандського формату – це “тонка дипломатична гра Москви”.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і додав, що такими кроками Москва намагається перехопити у Києва ініціативу.

Робота щодо врегулювання ситуації на Донбасі триває, наголосив Єрмак.

Свідченням прогресу в роботі Тристоронньої контактної групи в Мінську і нормандського формату керівник ОП бачить у відсутності обстрілів на Донбасі останні чотири дні.

Єрмак закликав спокійно ставитися до подібних листів та їхніх інтерпретацій.

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Листи Козака

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що радники лідерів країн нормандського формату нібито отримали листи від Козака, в яких заступник голови Адміністрації президента Росії назвав переговори щодо Донбасу на рівні радників беззмістовними і запропонував відмовитися від них.

Козак натомість вважає, що погодженням питань повинні займатися міністри закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини.