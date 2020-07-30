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Факты / Украина / Общество

Кравчук будет представлять Киев в ТКГ на общественных началах — распоряжение

Первый президент Леонид Кравчук будет представлять Украину на переговорах в Минске на общественных началах.

Об этом говорится в распоряжении № 424/2020-рп президента Владимира Зеленского.

— Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Кравчука Леонида Макаровича — Президента Украины в 1991-1994 годах, определив его главой делегации. Вывести из состава делегации Украины для участия в ТКГ Леонида Кучму, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации, — говорится в документе.

Читайте: Выход Леонида Кучмы с ТКГ — реакция Резникова

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник: Офис президента

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