Ющенку приготуватися: реакція мережі на призначення Кравчука у ТКГ

Призначення першого президента України Леоніда Кравчука керівником делегації України у Тристоронній контактній групі у Мінську викликало хвилю обговорення в мережі.
Дехто з користувачів вірить, що Кравчуку вдасться зрушити з місця переговорний процес щодо війни на Донбасі, а дехто піддає сумнівам рішення нинішнього глави держави Володимира Зеленського щодо призначення нового делегата від Києва в Мінську.
У соцмережах нагадують про те, що Кравчук був свого часу соратником Віктора Медведчука, а також несхвально кивають на його поважний вік.
Факти ICTV зібрали реакцію мережі на призначення Кравчука керівником делегації України у ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
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Призначення Кравчука
28 липня в Офісі президента повідомили, що Леонід Кучма припиняє роботу в ТКГ, а 30 липня стало відомо про призначення Кравчука.
Перший президент України заявив, що бажає пришвидшити настання миру на Донбасі.
– Я це робитиму до останнього подиху. Ось, чому я і погодився, – сказав Кравчук.
Кандидатом на місце, яке посів Кравчук, був Олексій Резніков, який керував делегацією в останні місяці, коли її ще формально очолював Кучма.
Резніков привітав призначення Кравчука.
– В українській делегації все стабільно: президент України Леонід на чолі, — зазначив він.