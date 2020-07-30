Призначення першого президента України Леоніда Кравчука керівником делегації України у Тристоронній контактній групі у Мінську викликало хвилю обговорення в мережі.

Дехто з користувачів вірить, що Кравчуку вдасться зрушити з місця переговорний процес щодо війни на Донбасі, а дехто піддає сумнівам рішення нинішнього глави держави Володимира Зеленського щодо призначення нового делегата від Києва в Мінську.

У соцмережах нагадують про те, що Кравчук був свого часу соратником Віктора Медведчука, а також несхвально кивають на його поважний вік.

Факти ICTV зібрали реакцію мережі на призначення Кравчука керівником делегації України у ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі.



































Ющенку приготуватися: реакція мережі на призначення Кравчука у ТКГ / 9 фотографий

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Призначення Кравчука

28 липня в Офісі президента повідомили, що Леонід Кучма припиняє роботу в ТКГ, а 30 липня стало відомо про призначення Кравчука.

Перший президент України заявив, що бажає пришвидшити настання миру на Донбасі.

– Я це робитиму до останнього подиху. Ось, чому я і погодився, – сказав Кравчук.

Кандидатом на місце, яке посів Кравчук, був Олексій Резніков, який керував делегацією в останні місяці, коли її ще формально очолював Кучма.

Резніков привітав призначення Кравчука.