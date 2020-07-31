Экономика Украины в 2020 году сократится на 6% — Нацбанк

Экономика Украины в 2020 году сократится на 6%, но уже со следующего года ожидается ее рост на уровне 4%.

В то же время, инфляция на конец 2020 года ускорится до 4,7%, но будет близкой к 5% в последующие годы, как и ожидалось ранее.

В Нацбанке заверили, что со второго полугодия этого года украинская экономика начала восстанавливаться, поэтому худший период уже позади.

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Однако темпы восстановления пока будут сдерживаться из-за подавленного потребительского и инвестиционного спроса. Это объясняют высоким уровнем неопределенности относительно распространения коронавируса.

В НБУ также предупредили, что восстановление экономики будет неравномерным по видам экономической деятельности. В частности, наиболее пострадавшие от карантина сфера услуг, торговля и транспорт частично восстановятся уже в третьем квартале.

И все же низкий спрос еще долго не позволит им вернуться к докризисному уровню.

В том, что Украина выходит из экономического кризиса и уже прошла критическую стадию убеждены в Минфине. Особенно тяжелыми были апрель и май, зато в июне уже запустились экономические процессы.

В частности, цифры регистрации новых ФЛП вышли на докризисный уровень, а потребление электроэнергии в течение последних двух декад указывает на восстановление промышленного производства.

Источник: НБУ