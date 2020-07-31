Економіка України у 2020 році скоротиться на 6% – Нацбанк

Економіка України у 2020 році скоротиться на 6%, але вже з наступного року очікується її зростання на рівні 4%.

Водночас, інфляція на кінець 2020 прискориться до 4,7%, але буде близькою до 5% у наступні роки, як і очікувалося раніше.

У Нацбанку запевнили, що з другого півріччя цього року українська економіка почала відновлюватися, тому найгірший період вже позаду.

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Однак темпи відновлення наразі стримуватимуться через пригнічений споживчий та інвестиційний попит. Це пояснюють високим рівнем невизначеності щодо поширення коронавірусу.

В НБУ також попередили, що відновлення економіки буде нерівномірним за видами економічної діяльності. Зокрема, найбільш постраждалі від карантинних обмежень сфера послуг, торгівля та транспорт частково відновляться вже в ІІІ кварталі.

Та все ж низький попит ще тривалий час не дозволятиме їм повернуться до докризового рівня.

У тому, що Україна виходить з економічної кризи і вже пройшла критичну стадію переконані в Мінфіні. Особливо важкими були квітень і травень, натомість у червні вже запустились економічні процеси.

Зокрема, цифри реєстрації нових ФОПів вийшли на докризовий рівень, а споживання електроенергії протягом останніх двох декад вказує на відновлення промислового виробництва.

Джерело: НБУ